Suning, Zhang: "Ridurre attività irrilevanti". Inter, Bc Partners rilancia

Suning, Zhang: "Ridurre attività irrilevanti"

Steven Zhang è a caccia del finanziamento da 200 milioni per rispettare le scadenze di cassa dell'Inter con Uefa e Figc (il 331 marzo è il tempo limite, per ottenere l'ok alla partecipazione alle prossime coppe europee), intanto il padre Jindong, proprietario di Suning, ha parlato agli oltre 100mila dipendenti dell'azienda che tornavano al lavoro dopo le vacanze per il Capodanno cinese.

"Dobbiamo concentrare le forze sul nostro target principale, togliere ciò che è superfluo, ridisegnare la strategia - ha spiegato Jindong da Nanchino in un messaggio che doveva rimanere all'interno dell'azienda -. Ci concentreremo totalmente sul commercio al dettaglio (retail) e chiuderemo oppure ridurremo le nostre attività irrilevanti per il commercio al dettaglio senza alcuna esitazione".

Fonti vicine al gruppo, secondo quanto riporta Sportmediaset, fanno sapere che il riferimento di Zhang Jindong, nel discorso ai dipendenti che segue il Capodanno, non sarebbe agli investimenti esteri, ma alle sole attività "domestiche" sul territorio cinese.

Inter, Bc Partners rilancia

Sul fronte cessione dell'Inter, Il fondo londinese Bc Partners ha alzato l'offerta a 800 milioni e sarebbe pronto a inserire bonus a rendimento per avvicinarsi al miliardo chiesto da Suning. La famiglia Zhang dovrà decidere il da farsi nelle prossime settimane: vendere il club nerazzurro o puntare sul rifinanziamento del debito e andare avanti?