Supercoppa Italiana in Arabia, caos Serie A: 4 partite (un big Match) rinviate a data da destinarsi

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita entra in rotta con il calendario della serie A che deve rinviare a data da destinarsi 4 partite. La nuova formula delle Final Four (Napoli-Fiorentina giovedì 18 e Inter-Lazio venerdì 19) dovrebbe giocarsi tra Riad e Gedda dal 18 al 22 gennaio 2024. Date che sono cambiate già due volte: inizialmente le sfide avrebbero dovuto giocarsi tra il 4 e l’8 gennaio, poi erano slittate tra domenica 21 e lunedì 22 con la finale giovedì 25 gennaio.

Si tratta di un evento che gli arabi pagheranno 23 milioni di euro, di cui 7 milioni andranno alla squadra vincitrice. Senza dimenticare i ricavi generati dai diritti tv, acquistati da Mediaset (Canale 5 dovrebbe trasmettere le 3 partite in prime time).

Supercoppa Italiana, rinviate le partite di Napoli, Inter, Lazio e Torino

Il calendario della 21esima giornata di Serie A subirà dunque dei mutamenti se tutto andrà in porto. Sono 4 le partite che dovranno essere rinviate: dal big match di San Siro Inter-Atalanta, passando per Sassuolo-Napoli, Torino-Lazio e Bologna-Fiorentina.

Inizialmente si era deciso di anticiparle a mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, ma a questo punto saranno rinviate. Il problema è che il calendario è intasato e i recuperi saranno tra febbraio e marzo. Le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee, visto che tutte e quattro le squadre coinvolte sono ancora in corsa tra Champions e Conference League.

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