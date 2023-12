Europa League sorteggio da brividi per Milan-Roma: Benfica, Marsiglia e...

Spareggi Europa League, data e orario del sorteggio

Milan e Roma (che non potranno essere sorteggiate insieme) ai playoff di Europa League a febbrario con sfida andata e ritorno (15 e 22 febbraio 2024). Le seconde classificate dei gironi affronteranno le 'retrocesse' dalla Champions League, ossia le terze classificate dei vari gruppi della massima competizione europea. Il sorteggio degli accoppiamenti è in programma lunedì 18 dicembre (ore 13) a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo). L'Atalanta avendo vinto il suo girone di Europa League salta il turno e passa direttamente agli ottavi (e così anche big come Liverpool e Bayer Leverkusen). La strada che porta all'Aviva Stadium di Dublino in Irlanda dove si giocherà la finale è ancora lunga

Europa League, il calendario dagli ottavi alla finale

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 29 maggio 2024

Europa League sorteggio Roma: le avversarie

Sorteggio complicato per la Roma: rischio Feyenoord per il terzo anno consecutivo, pericoloso il Benfica, ma anche il Galatasaray di Mauro Icardi.

Galatasaray (Turchia, Gruppo A);

Lens (Francia, Gruppo B);

Braga (Portogallo, Gruppo C);

Benfica (Portogallo, Gruppo D);

Feyenoord (Olanda, Gruppo E);

Young Boys (Svizzera);

Shakhtar (Ucraina), Gruppo H).

Europa League sorteggio Milan, le avversarie

Molte le insidie per i rossoneri: Milan deve evitare lo Sporting Lisbona, ma anche il Marsiglia dell'ex Gattuso (che ha perso la volata per il primo posto nel girone contro il Brighton di De Zerbi). Insidioso anche il Friburgo di Vincenzo Grigo (ottavo in Bundesliga).

Friburgo

Marsiglia

Sparta Praga

Rennes

Sporting Lisbona

Tolosa

Qarabag

Europa League, ottavi di finale. Teste di serie (vincitori dei gironi)

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)