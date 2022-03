Svezia fuori dai Mondiali, Ibrahimovic svela il suo futuro con il Milan

Polonia-Svezia, Ibrahimovic non andrà ai Mondiali in Qatar ma assicura: "Continuerò il più a lungo possibile con il Milan"

La Svezia come l'Italia non parteciperà ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale di Zlatan Ibrahimovic, partito dalla panchina, esce sconfitta per 2-0 dalla sfida con la Polonia, che ha passato il primo turno in virtù dell'esclusione della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Decisivo un rigore di Lewandowski e la rete del napoletano Zielinski. Per il bomber del Milan a 40 anni suonati è difficile poter pensare di partecipare a un altro Mondiale ed è arrivato anche il momento di riflettere sul suo futuro nel calcio in generale.

"Finche rimarrò in forma, potrò giocare e contribuire in qualche modo, ci spero ancora - sono le parole di Ibrahimovic riportate gianlucadimarzio.com nel post partita di Polonia-Svezia - Continuerò il più a lungo possibile, e questo vale per la Nazionale ma anche per il Milan. Non ho ancora parlato con il CT, ma avrei voluto incontrarlo prima. Avrei avuto bisogno di un solo minuto con lui e sarei tornato sicuramente prima in Nazionale".

