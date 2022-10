Tadej Pogacar e Elisa Longo Borghini vincono Tre Valli Varesine 2022

Busto Arsizio- Varese Tre Valli Varesine 2022 alla 101°edizione femminile e maschile.Nel femminile Elisa Longo Borghini della Trek Segafredo vincitrice al primo posto,seconda Veronica Ewers della EF Education TIBCO-SVB, terza Ane Santesteban del Team Bike Exchange Jayco.Nel maschile Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vince la 101ª edizione della classica lombarda, imponendosi in uno sprint su Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe Team) e Alejandro Valverde (Movistar).

La grande storia del ciclismo continua. Pensavamo che le 100 edizionifossero un traguardo ma ora per noi è un nuovo punto di partenza.Come sempre la corsa più importante è quella che dobbiamo ancoraaffrontare. Confortati dal sostegno sempre più importante del territorio, delleistituzioni e dei nostri sponsor.L'entusiasmo che anima tutti noi è frutto della grande passione per ilnostro sport, per la nostra città e per quello che la Tre Valli Varesinerappresenta nel mondo.Dal 1919 la Tre Valli Varesine rappresenta un momento importante pertutta la nostra provincia, una giornata densa di emozioni e aneddoti daricordare e tramandare in generazioni.I migliori corridori delle più forti squadre del mondo hanno sfilato dallaCittà di Busto Arsizio al cuore di Varese regalandoci momenti di sport,di storia e di meravigliose emozioni con immagini del nostro territorio che faranno ilgiro del mondo.

Servizio realizzato da Nick Zonna