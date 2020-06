Tennis, stagione finita per Federer. Lui: "Torno al top nel 2021"

Roger Federer si ferma per tutto il 2020. Sono arrivate, tristemente, le parole del fuoriclasse svizzero su Twitter: “Cari tifosi, spero che stiate bene e in forma. Alcune settimane fa ho avuto una battuta d’arresto durante la mia fase iniziale di riabilitazione che mi ha costretto a una nuova rapida artroscopia del ginocchio destro. Ora, proprio come avevo fatto nella stagione 2017, ho intenzione di prendere il tempo necessario per essere pronto al 100% per giocare al mio livello. Mi mancheranno i miei fan e i tornei ma devo guardare avanti per essere pronto all’inizio della stagione 2021”. Quindi, se e quando il circuito Atp ripartirà in questo 2020, Roger Federer non ci sarà. Stagione finita per il fuoriclasse di Basilea, 39 anni il prossimo 8 agosto, finito di nuovo sotto i ferri dopo l'intervento al ginocchio destro a cui era stato sottoposto lo scorso febbraio.

Le parole di Federer sono state pubblicate a poche ore di distanza dall'allenatore dello svizzero, Severin Luthi, che proprio martedì aveva commentato: “Il recupero di Federer conseguente all’operazione al ginocchio destro procede più lentamente del previsto”.