Tiger Woods trasferito al Cedars Sinai di Los Angeles per ulteriori cure

Tiger Woods trasferito al Cedars Sinai di Los Angeles

Tiger Woods traferito in un'altra struttura medica di Los Angeles per continuare le cure, dopo l'intervento chirurgico per gravi lesioni alle gambe. Anish Mahajan, Ceo dell'ospedale in cui l’asso del golf è stato portato per la prima volta spiega che “il signor Tiger Woods è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center per continuare le cure ortopediche e il recupero”. "Per rispettare la riservatezza dei pazienti– aggiunge Mahajan– l'Harbour-UCLA Medical Center non fornirà ulteriori informazioni". Infine, per l'Harbour-UCLA Medical Center, conclude Mahajan, "è stato un onore fornire cure ortopediche per traumi a uno dei più grandi atleti della nostra generazione".

Tiger Woods: l’incidente in auto e l’operazione

Tiger Woods stava guidando martedì mattina in un sobborgo di Los Angeles su una strada nota per gli incidenti quando il suo Suv ha colpito lo spartitraffico centrale, ha attraversato la corsia opposta, colpito un albero e poi si è ribaltato più volte. Il 15 volte campione maggiore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare "lesioni ortopediche significative" alla gamba e alla caviglia inferiore destra. Ciò includeva l'inserimento di una placca nell'osso dello stinco di Woods e l'uso di "una combinazione di viti e perni" per stabilizzare il piede e la caviglia.