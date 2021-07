TIM, al via il canale Eurosport 4K per seguire al meglio i Giochi Olimpici

TIMVISION, al via da oggi il canale EUROSPORT 4K

È disponibile da oggi su TIMVISION il nuovo canale Eurosport 4K per seguire al meglio i Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti TIMVISION abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TIMVISION BOX e da Smart tv 4k.



Grazie alla sua strategia di aggregatore, TIMVISION offre contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.



Inoltre, il nuovo decoder TIMVISION e il modem ‘WiFi Serie A TIM’ garantiscono allo spettatore la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura in tutta la casa.