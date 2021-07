Tokyo 2020, Benedetta Pilato squalificata: fuori dai 100 rana

Grande delusione per Benedetta Pilato nei 100 metro rana: la sedicenne tarantina, tra le favorite per una medaglia, ha chiuso solo al quinto posto nella sua batteria e poi e' stata squalificata dai giudici e quindi e' fuori.

"E' stata una gara orribile, mi sono stancata tantissimo. La squalifica? Adesso vedro' cosa e' successo, non lo so davvero". Benedetta PILATO commenta cosi' la brutta prestazione nelle batterie dei 100 rana e poi la squalifica decisa dai giudici. "Prima mi sentivo bene nel riscaldamento - ha aggiunto la giovanissima azzurra - non ho idea di cosa sia successo, e' andata cosi'. Troppa pressione? Puo' darsi, vediamo a mente fredda".