Tokyo 2020, i commentatori Eurosport per le Olimpiadi: Meneghin, Vinci e...

TOKYO 2020: DISCOVERY ANNUNCIA LA SQUADRA DI ESPERTI LOCALI E GLOBALI DESIGNATA PER RACCONTARE LE OLIMPIADI

Discovery, Casa ufficiale delle Olimpiadi in Europa, ha svelato una straordinaria line-up di 145 star dello sport e presentatori con il compito di portare avanti la missione del broadcaster: accendere il potere dello sport durante i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il team di esperti sportivi di Discovery include grandi celebrità dello sport le cui vittorie combinate raggiungono il numero strabiliante di 94 medaglie olimpiche e paralimpiche in una vasta gamma di discipline. Tra queste, anche Sir Bradley Wiggins (Regno Unito), più volte medaglia d'oro olimpica nel ciclismo, Carolina Klüft (Svezia), oro olimpico nel 2004 e Fabian Hambüchen (Germania), campione olimpico alla sbarra a Rio 2016. Discovery è il posto giusto per i fan che non vedono l’ora di scoprire tutti gli aggiornamenti e le news riguardanti i Giochi Olimpici direttamente dalle star dello sport.





Un elenco impressionante di esperti di successo mondiale che include anche:

• Alain Bernard (Francia), doppio oro olimpico nel nuoto

• Rossano Galtarossa (Italia), medaglia d'oro olimpica di canottaggio e quattro volte campione del mondo

• Adam Korol (Polonia), medaglia d'oro olimpica di canottaggio nel 2008 e quattro volte campione del mondo

• Jani Sievinen (Finlandia), medaglia d'argento olimpica di nuoto nel 1996

• Alberto Contador (Spagna), due volte vincitore del Tour de France

Il "Team Discovery" coinvolgerà il pubblico degli undici mercati europei grazie alla sua ampia esperienza “olimpionica”, maturata in 192 Giochi Olimpici e Paralimpici, e alla possibilità in particolare in Italia, di seguire ogni istante su discovery+, l’unica realtà in cui gli spettatori avranno accesso ad ogni momento imperdibile di Tokyo 2020.

Il team opererà sia sul campo a Tokyo, sia dagli hub locali, garantendo competenze, informazioni e know-how impareggiabili anche grazie al supporto di tecnologie all'avanguardia e interviste esclusive dietro le quinte, ideate per offrire la migliore esperienza possibile ai milioni di appassionati sportivi del continente.

Scott Young, Senior VP of Production, Content Eurosport ha dichiarato “La nostra squadra di atleti e talenti dello sport di fama mondiale per Tokyo 2020 è la più competente che si sia mai vista.”

Queste star dello sport sono pronte a dare il meglio di sé per un intrattenimento di altissimo livello, supportate dalla più innovativa tecnologia immersiva per porre gli spettatori sempre al centro dell'azione e offrire la migliore esperienza olimpica al pubblico di tutta Europa".

La line-up è ancora in fase di aggiornamento: altri nomi si aggiungeranno al "Team Discovery" e verranno annunciati in vista della cerimonia di apertura del 23 luglio.

*Discovery proietterà Tokyo 2020 in tutta Europa, esclusa la Russia

ALLA SCOPERTA DEL TEAM:

ITALIA:

● 19 tra atleti e talenti di successo tra cui Rossano Galtarossa (canottaggio), Hugo Sconochini (basket), Paolo Cozzi (pallavolo), Alberto Busnari (ginnastica artistica), Paolo Cané (tennis), Cristina Chiuso (nuoto), Giulia Cicchine (giornalista), Ilaria Colombo (ginnastica), Zoran Filicic (reporter), Margherita Granbassi (scherma), Sara Pizzo Kasihara (conduttrice), Riccardo Magrini (ciclismo), Valentina Marchei (conduttrice), Andrea Meneghin (basket), Rachele Sangiuliano (pallavolo), Pino Maddaloni (judo), Roberta Vinci (tennis) & Francesco Panetta (atletica leggera)

● Gli atleti hanno partecipato a 27 Olimpiadi vincendo nove medaglie (tre d'oro, due d'argento, cinque di bronzo)