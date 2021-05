Tokyo '21, Egonu: "Porto io la bandiera". A chi affideresti il tricolore? VOTA

Paola Egonu, pallavolista di fama nazionale nata a Cittadella nel 1998, è una della candidate più quotate per il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Intervistata dal Corriere della Sera su questo argomento, ha risposto: "Sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Wow, poi potrei morire anche subito! Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’ignoranza e certe cose del passato hanno bisogno di un taglio netto. Sono pronta. Facciamola, bum, questa rivoluzione!".

Sollecitata dall'intervistatore sulla sua vita sentimentale invece, Egonu ha risposto in modo molto puntale: "Non sono omosessuale. Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo".

Oltre alla pallavolista MVP del mondiale 2015 che ha portato la nazionale alla medaglia d'oro, gli altri candidati a questo ambito ruolo sono: Federica Pellegrini (che lo diventerbbe per la seconda volta di fila), Gregorio Paltrinieri (oro nei 1500 metri a Rio 2016), Aldo Montano che è stato Campione Olimpico ad Atene 2004, Elisa Di Francisca campionessa a Londra 2012 nel fioretto, Diana Bacosi (oro nello skeet a Rio 2016) ed Elia Viviani che ha trionfato nell’omnium tre anni fa.