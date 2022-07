Tommaso Mancini, l'Ibrahimovic di Vicenza per il Milan di Scaroni

Milan: da De Ketelaere a Chukwuemeka. E si scalda la pista Tommaso Mancini in attacco

Aspettando di capire come finirà il giallo De Ketelaere (braccio di ferro col Bruges che sta per avere fine: Zyech, Zaniolo e Zielinski le alternative), il Milan guarda il 20enne dell'Aston Villa Chukwuemeka a centrocampo (Renato Sanches sembra a un passo dal Psg) e accelera per l'attaccante del Vicenza Tommaso Mancini (18 anni compiuti il 23 luglio): i rossoneri sono in vantaggio sulla concorrenza composta da Juventus ed Empoli (pure diversi club all'estero lo stanno monitorando: dal Siviglia al Benfica e, in passato, anche il Liverpool di Klopp tentò l'offensiva, ma il ragazzo preferì proseguire la sua crescita in Italia).

Tommaso Mancini, chi è l'attaccante del Vicenza (paragonato a Ibrahimovic) che piace al Milan

Tommaso Mancini è il nuovo gioiello del calcio italiano e del Vicenza: il colpo Milan probabilmente farebbe felice doppiamento il presidente rossonero Paolo Scaroni, vicentino doc (tra l'altro è socio del club dal febbraio 2019 dopo esserne stato presidente dal 1997 al 1999). Anche perché l'attaccante del club veneto sembra davvero avere tutto per essere un predestinato. Intanto l'esordio con la prima squadra biancorossa a 16 anni (4 gennaio 2021 con la vittoria sul campo del Brescia per 3-0, quindi 12 presenze in serie B): esattamente come accadde al suo illustre concittadino, Roberto Baggio (38 anni prima). Ma più del Divin Codino, Tommaso Mancini è paragonato un po' a Gianluca Scamacca (prossimo colpo del West Ham, affare da oltre 40 milioni per il Sassuolo) e un po' a Zlatan Ibrahimovic sia per fisico (è alto 190 centimetri), tecnica, carattere e pure per la passione per le arti marziali. Il senso del gol è raffinato: nelle selezioni giovanili si è imposto come bomber di razza e ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili fino all'Italia Under 19. Prossima fermata l'Under 21. Sognando Milan e l'azzurro di Mancini....