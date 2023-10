Tonali, professore Sani: "Puntare sul Milan vincente era il suo portafortuna"

Tonali, parla lo psichiatra: "Puntare sul Milan vincente era il suo portafortuna"

"Il ludopatico ha una sua ritualità, segue una sequenza scaramantica. Sandro scommetteva sul Milan vincente per questo. Faceva parte del suo rito portafortuna, si chiama 'pensiero magico'". Lo spiega il professor Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli, che ha in cura Tonali e con cui il confronto è quotidiano. "Se è arrivato dove è arrivato nonostante questo fardello, una volta che se ne sarà liberato potrà a maggior ragione esprimere il proprio potenziale come e forse meglio di prima", ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

La storia di Tonali potrà aiutare altri ragazzi: lo psichiatra non ha dubbi. "Ha un’immagine potente e la condivisione permetterà a molti giovani di riconoscersi in lui, nella sua malattia e iniziare ad affrontarla". La patologia non fa distinzioni e colpisce anche giocatori ricchi e famosi: "Un giovane calciatore ha stress e responsabilità che derivano dalle pressioni esterne, dall’attenzione mediatica. Situazioni che possono generare angoscia e attivare un meccanismo disfunzionale per cui la 'cura' diventa l’adrenalina delle scommesse - ha detto ancora alla 'Gazzetta' - Diventa un qualcosa di cui non poter più fare a meno, un comportamento compulsivo, incontrollabile, in cui il guadagno eventuale non c’entra assolutamente niente".

Newcastle, il tecnico Howe: "Tonali può giocare, sta gestendo con forza questo momento"

Sandro Tonali "si è allenato due volte questa settimana con noi, è disponibile e può giocare". Il centrocampista azzurro potrebbe scendere in campo sabato nella sfida di Premier League contro il Crystal Palace: a confermarlo è l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe. Il tecnico inglese ha sottolineato che il giocatore sta vivendo questo momento difficile "con rispetto e dignità". "Sandro è con noi, si è allenato due volte e può essere convocato - ha detto Howe in conferenza stampa - Come per tutti gli altri giocatori, analizzerò le prestazioni in allenamento, e Tonali si è allenato bene". E spiega: "Ha avuto due settimane particolarmente difficili, ma per come ho potuto vederlo io sta gestendo questo momento con molta forza. Giocherà domani? Dovrò prendere una decisione, ma sarà solo in base ad aspetti sportivi, perché dovrà essere la migliore decisione per il bene della squadra. Come società di calcio - ha detto ancora Howe - lo abbracceremo, lo proteggeremo, cercheremo di dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto. È quello che stiamo cercando di fare, parlando molto con lui e con la sua famiglia. Sarà molto importante parlare anche con le persone che gli stanno vicine. Per me è assolutamente cruciale, la parte più importante di tutta la vicenda è Sandro e il suo benessere - ha aggiunto il tecnico dei Magpies - È molto facile dimenticare quanto sia giovane. Ha cambiato vita, venendo dall'Italia all'Inghilterra. È già abbastanza difficile da affrontare, e ora ha anche questa situazione da gestire".