Torino disastro: ko pure col Cagliari. Cairo contestato con testa di maiale

Torino disastro: ko pure col Cagliari: non basta la doppietta di Belotti

Prima vittoria stagionale per il Cagliari, corsaro sul campo del Torino che e' invece al terzo ko in altrettante gare. Finisce 3-2 all'Olimpico grazie alla doppietta di Simeone e il sigillo di Joao Pedro, che cancellano l'altra doppietta di giornata di Belotti. Avvio pessimo per la squadra di Giampaolo, ancora ferma a 0 punti e con una gara da recuperare. Passano tre giri di lancette dal fischio d'inizio e arriva subito l'episodio che sblocca la gara: Lukic viene steso in area da Cragno in uscita, l'arbitro assegna il calcio di rigore e Belotti realizza con freddezza l'1-0 granata. I sardi non sembrano pero' accusare il colpo e al 13' trovano prima l'immediato pareggio firmato da Joao Pedro, poi ribaltano tutto una manciata di minuti piu' tardi con la girata di Simeone che porta avanti i suoi. La squadra di Giampaolo va in difficolta' e non riesce piu' a presentarsi dalle parti di Cragno, ma nella ripresa il Toro entra in campo con un altro piglio e rimette tutto in equilibrio ancora grazie al 'Gallo' Belotti. La grande doppietta del capitano granata pero' sara' resa vana da Simeone, altro grande protagonista del match che al 73' riporta avanti il Cagliari con il suo secondo timbro di giornata. In pieno recupero Verdi avrebbe la chance per il nuovo pareggio mancandola clamorosamente, poi Cragno chiude la porta a Belotti che stava per realizzare la tripletta con una rovesciata da urlo. Il Cagliari espugna cosi' Torino.

Torino, testa di un maiale contro Urbano Cairo

Uno striscione con scritto "Porco vendi!" sul marciapiede di fronte all'ingresso della redazione del quotidiano La Stampa e, sopra la testa di un maiale decapitato con a fianco il nome "Cairo". E' l'ultimo capitolo, dal punto di vista cronologico, di una contestazione nei confronti del presidente del Torino iniziata da diverso tempo. Sul fatto, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, sta ora indagando la Digos. Torna alla mente un altro episodio molto simile avvenuto nel 2010: striscione simile, con testa di un suino di fronte all'ingresso della sede del Torino, in centro città.