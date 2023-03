Tottenham, Conte non è più l'allenatore. Al suo posto va un altro italiano

Tottenham, Antonio Conte risolve il suo contratto. Ora la Serie A

Antonio Conte ha risolto il suo contratto con il Tottenham. La notizia, che da tempo era nell'aria ora è ufficiale. Lo ha annunciato la stessa società. Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica in Premier League e sarà sostituito dal suo assistente Cristian Stellini fino alla fine della stagione. "Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League", ha dichiarato il presidente del Tottenham, Daniel Levy in un comunicato. "Abbiamo bisogno di unire le forze. Tutti devono fare un passo avanti per garantire il massimo risultato possibile al nostro club e ai nostri fantastici e fedeli tifosi". Stellini ha già sostituito Conte in questa stagione quando il tecnico si stava riprendendo da un intervento alla cistifellea. "Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo", dopo 16 mesi in carica. È quanto si legge in una nota del club della Premier League.

"Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come capo allenatore ad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistente capo allenatore". Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha aggiunto: "Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. La partenza di Conte arriva dopo il duro sfogo post-partita dell'italiano dopo il pareggio per 3-3 in casa del Southampton il 18 marzo, partita in cui aveva perso il vantaggio per 3-1. Adesso per Conte potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, dal ritorno alla Juve all'approdo al Milan, sono tante le possibilità aperte per il tecnico leccese.