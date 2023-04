Tottenham umiliato, Stellini (l'ex vice di Antonio Conte) a rischio esonero

Tottenham, Stellini in bilico: l'ex vice di Antonio Conte rischia l'esonero

Cristian Stellini potrebbe essere sollevato dal ruolo di allenatore ad interim del Tottenham.

Il tecnico italiano aveva preso in mano la guida degli Spurs dopo l'addio di Antonio Conte (di cui è stato vice non solo in Inghilterra, ma anche ai tempi di Bari, Juventus e Inter) ma ora rischia di essere esonerato dopo l'umiliante 6-1 (gol del momentaneo 5-1 di Kane) subito in Premier League contro il Newcastle. La sconfitta arriva come culmine di un periodo difficile con una sola vittoria in quattro partite.

Tottenham, Mason se salta Cristian Stellini?

Il presidente del Tottenham Daniel Levi - secondo quanto riporta The Athletic - potrebbero affidare la panchina a Ryan Mason per il delicato finale di stagione.

La squadra londinese è quinta in classifica con 53 punti in 32 partite), fuori dunque dalla zona Champions, con sei punti di stacco da Manchester United (Red Devils con due partita in meno degli Spurs) e proprio dal Newcastle (con una partita in meno del Tottenham).

A rischio anche la zona Europa League, visto che Aston Villa (51 punti in 32 partite), Liverpool (50 punti in 31 partite) e Brighton (49 punti in 29 match giocati) sono in piena lotta con il Tottenham eliminato quest'anno agli ottavi di Champions League dal Milan.