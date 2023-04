Juventus-Napoli: Gatti su Kvaratskhelia, gol Di Maria, rigore su Cuadrado? MOVIOLA (e tweet di Lapo Elkann)

Lapo Elkann dopo Juventus-Napoli: "Complimenti all'arbitro, potrei regalargli degli occhiali"

"Da juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli. Complimenti". Lapo Elkann con grande sportività applaude la stagione della squadra di Luciano Spalletti dopo la vittoria per 1-0 (segna Raspadori, "gol da polli", ha detto Allegri nel post partita) sul campo della Juventus.

Poi riserva un tweet ironico sull'operato del direttore di gara Fabbri: "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock".







JUVENTUS-NAPOLI MOVIOLA

Juventus-Napoli ha regalato diversi episodi da moviola che hanno acceso le discussioni sul campo e fuori: la manata di Gatti su Kvaratskhelia era da espulsione? Giusto annullare il gol della Juventus segnato da Angel Di Maria? C'era il rigore su Cuadrado poco prima della rete di Raspadori? Vediamo l'analisi dell'ex arbitro di serie A, Luca Marelli, a Dazn.

Angel Di Maria (foto Lapresse)



JUVENTUS-NAPOLI, GATTI SU KVARATSKHELIA: ESPULSIONE?

«Gesto fuori contesto, si accorge subito e se ne scusa. È condotta violenta e andava espulso, a Fabbri può sfuggire ma non al Var. Aureliano ha la maggioranza delle colpe», le parole di Luca Marelli a Dazn sulla manata del difensore della Juventus, Gatti ai danni dell'attaccante del Napoli, Kvaratskhelia.

JUVENTUS-NAPOLI, GOL ANNULLATO A DI MARIA

Per Luca Marelli il gol della Juventus contro il Napoli è stato annullato giustamente: «Errore piuttosto grave di Fabbri, il Var interviene perché l’azione inizia col contrasto Lobotka-Milik. Fallo evidente di Milik che interviene prima su entrambe le gambe di Lobotka che sul pallone. Fa bene a intervenire il Var perché l’intervento è sicuramente falloso"

JUVENTUS-NAPOLI, CUADRADO RIGORE O NO?

Poco prima del gol di Raspadari che ha deciso Juventus-Napoli, Cuadrado ha chiesto un rigore: "È una caduta, non c’è assolutamente nulla. Juan Jesus non modifica assolutamente la sua corsa. È Cuadrado che modifica la sua corsa", l'analisi di Luca Marelli a Dazn.