Totti incontra Ilenia, la calciatrice svegliata dal coma sentendo la sua voce

Totti incontra Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio svegliata dal coma sentendo la sua voce

Francesco Totti è andato al Policlinico Gemelli a far visita a Ilenia Matilli la calciatrice della Lazio (ma tifosa della Roma) rimasta in coma nove mesi dopo un brutto incidente e svegliatasi solo qualche giorno fa ascoltando la voce dell'ex capitano giallorosso (tramite videomessaggio, "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te"). "Francesco ti stiamo aspettando" era stato l'appello dei genitori di Ilenia e lui ha e realizzando il sogno della ragazza che sperava di incontrare il suo idolo.

"Mi ha sorriso, mi ha abbracciato e si è messa a piangere", ha spiegato poi Francesco Totti ai giornalisti. A chi gli ricordava come la sua voce avesse prodotto effetti fin da subito sulla calciatrice in coma avendogli fatto alzare la frequenza cardiaca, l'ex numero 10 giallorosso ha risposto: «A saperlo prima l’avrei fatto prima. Ci siamo dati appuntamento per rivederci fuori dall’ospedale».

«Devo ringraziare un amico di mia figlia che ha avuto l’idea di contattare Francesco Totti e di fargli registrare un messaggio. Francesco ha accettato subito, si vede che è una persona dal cuore buono, parlare con lui oggi in ospedale è stato come parlare con un fratello», ha spiegato Stefano Matilli, papà di Ilenia.