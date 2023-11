Totti, le prime parole dopo il docufilm di Ilary Blasi su Netflix

Le prime parole di Francesco Totti dopo l'uscita del docufilm di Ilary Blasi su Netflix

Totti, per fronteggiare lo tsunami di commenti in seguito all’uscita del docufilm di Ilary Blasi su Netflix, sceglie l’indifferenza. Il Pupone, secondo quanto raccontato da chi lo conosce bene, sembrerebbe essere ormai rassegnato, consapevole di riuscire difficilmente a raggiungere un accordo con l’ex moglie.

Il Capitano, come riporta il Corriere, ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l'All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio come Seedorf, Rivaldo e Kakà, però non ha fatto commenti, se non un generico: “Faccia e dica quello che vuole”, riferito da altri. Non gliene importa niente.

Nonostante le voci di crisi, è felice con Noemi Bocchi. Gli impegni di lavoro non gli mancano, anzi, mai come in questo periodo Totti è richiesto da sponsor e aziende. Ha fatto pace con Spalletti e forse per lui potrebbe crearsi un posto nello staff della Nazionale, chissà.