Tv Iran censura le gambe della guardalinee Sian Massey-Ellis. Le foto

Tottenham-Manchester United diventa forse la partita di calcio più... censurata della storia: 100 azioni del match sono state oscurate dalla tv dell'Iran, cambiando l'inquadratura. Il motivo? Le gambe 'nude' della guardalinee Sian Massey-Ellis (considerata una delle migliori in tutta la Premier League), almeno secondo My Stealhy Freedom (gruppo che fa campagne contro le leggi discriminatorie di genere in Iran), che ha arbitrato in calzoncini.

Rebecca Welch (centro), Sian Massey-Ellis (destra)

e Natalie Walker (sinistra) - foto Ipa



"La censura televisiva è stata scossa dalla presenza di un'arbitro donna in pantaloncini. La loro soluzione è stata quella di interrompere le immagini della partita sostituendole con quelle di strade secondarie di Londra, il che ha reso la partita una farsa", ha dichiarato il gruppo My Stealhy Freedom.

Tv iraniana, il precedente di Roma-Barcellona

Nel 2018, durante la sfida di Champions League fra Roma e Barcellona, il terzo canale televisivo dell'Iran mostrò una parte dello stemma giallorosso sfocato, perché non si vedesse la lupa che allattava ai suoi capezzoli Romolo e Remo. Va ricordato che le donne iraniane possono andare allo stadio dal 2019 dopo che la Fifa, aveva minacciato la Federcalcio locale di sospenderla se non avesse eliminato il divieto.