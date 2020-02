USA. David Beckam proprietario dell’INTER MIAMI F.C. della Lega americana.

Un influencer da 60 milioni di followers su Instagram, ora proprietario di una squadra di calcio. E’ David Beckam, l’indimenticabile giocatore del Real Madrid, uomo copertina a livello internazionale, marito della ex Spice Girl Victoria, imprenditore di se stesso ora è pure proprietario di una squadra di calcio. Beckam, a 44 anni, sarà proprietario e pure ( e come poteva rinunciarci) responsabile della parte sportiva.

La squadra è l’ Inter Miami F.C. che giocherà nella MLS, la crescente e molto seguita Lega di Football degli Stati Uniti e del Canadà. La squadra giocherà nell' Al Lang Stadium, un vecchio stadio di baseball da 20000 posti. Primo confronto ufficiale il 1 marzo con i Los Angeles, inizio della Lega Americana.

Da tempo i Beckam sono fissi a Miami che amano e dove hanno comperato un appartamento da 40 milioni di dollari disegnato dalla famosa architetta Zara Hadid.

Se la moglie Victoria è una riconosciuta ed affermata disegnatrice di moda, David non è da meno come curatore della sua immagine in termini di marketing. E’ diventato un’icona di stile, testimonial di giganti come l’Oreal e Adidas. A firma sua prodotti di cosmesi per uomo, linea di occhiali, profumi.

Una sorta di Cristiano Ronaldo, un uomo che quello che tocca diventa oro.

L’uomo che lo portò a fine carriera professionale a giocare in USA nei Los Angeles Galaxi, Don Garber, ne ha una grande ammirazione sostenendo che ’ l’uomo Beckam è autentico e umile, ha un indiscusso talento professionale sportivo e pure un acume imprenditoriale. Senza dimenticare la fortissima passione sportiva’.

Al momento la squadra può’ competere con le avversarie della Liga americana ma gli obiettivi di Beckam sono ancora più ambiziosi, tra questi portare in squadra giocatori europei e fare, sull’esempio spagnolo, una cantera, un’accademia per creare talenti anche calcistici, anche qui nella terra del Football americano.

Sogni che potranno essere realizzati perché i Beckam al progetto Inter Miami ci hanno creduto in pieno visto che ci hanno investito qualcosa come 46 milioni di dollari.