Valencia-Real Madrid, arbitro fischia la fine mentre la palla sta entrando in gol Ancelotti: "Non mi era mai successo prima"

"Non c'è molto da dire, abbiamo assistito a qualcosa che non ha precedenti", le parole di Carlo Ancelotti che ha commentato l'episodio finale di Valencia-Real Madrid. I Blancos hanno pareggiato 2-2 al Mestalla ma al 99' stavano per segnare il gol della vittoria con Jude Bellingham. L'arbitro Gil Manzano non lo ha convalidato perché aveva appena fischiato la fine del match. "Dopo la respinta di Mamardashvili avevamo noi il possesso e avrebbe dovuto fischiare la fine una volta che il Valencia avrebbe recuperato palla. Non mi era mai successo prima ma non c'è altro da aggiungere".

Bellingham espulso dopo il gol non convalidato. Ancelotti: "Non ha insultato l'arbitro"

Bellingham dopo il gol annullato è stato espulso dall'arbitro. "Ci dispiace per il suo rosso. Jude è stato trasparente nell'ammettere quello che ha detto: si è presentato in modo energico, come è normale che sia dopo quello che è successo, e dicendo "it's a fu**ing goal". Ma non ha insultato l'arbitro, era solo frustrato. Lo perdiamo per diverse giornate? Vediamo cosa scrivono nel verbale", spiega Carlo Ancelotti.

Valencia, l'allenatore Baraja sul gol non convalidato a Belligham. "L'arbitro fischia perché..."

L'allenatore del Valencia Rubén Baraja è di un'altra opinione sul gol non convalidato al Real Madrid e spiega perchè l'arbitro a suo parere ha fatto bene a non concederlo. "L'ho vista chiaramente. Quando la palla va in angolo Gil Manzano dice che è l'ultima azione. Poi l'arbitro fischia quando noi abbiamo liberato l'area di rigore (la respinta di pugni di Mamardashvili, ndr). Secondo lui la partita lì è finita. Anche nel primo tempo concede cinque minuti e loro segnano. Poi noi abbiamo un'occasione e lui la interrompe per sancire la fine della prima frazione".