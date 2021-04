Vasco Walz al Milan: talento a parametro zero dal Borussia Dortmund

Il Milan su Vasco Walz, 17enne (classe 2004) del Borussia Dortmund. Un colpo a parametro zero molto vicino alla conclusione positiva. Secondo Milan News infatti "a breve incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Vasco Walz, Hector Peris, che nelle prossime settimane arriverà a Milano per cercare di trovare l’accordo definitivo per il passaggio del centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund al Milan".

Vasco Walz è il capitano della squadra Under 17 del Borussia Dortmund (è nato il 15 ottobre 2004), ha origini italiane (ha il doppio passaporto, al momento sta giovando nelle giovanili della nazionale tedesca) ed è un centrocampista tecnico, dotato di fisicità e con grandi margini di crescita: alcuni osservatori lo hanno paragonato proprio al rossonero Ismael Bennacer. Su Vasco Walz ci sono molti top club europei (piace molto al Barcellona). Ma Paolo Maldini e Massara sta cercando di accelerare per anticipare la concorrenza per regalarlo al Milan.