Il video del fallo da rigore di Pavlovic su Thuram in Milan-Inter

In un derby Milan-Inter dalle mille emozioni si è accesa la polemica per il fallo da rigore non visto di Pavlovic su Thuram nel secondo tempo. L'arbitro Chiffi non ha fischiato considerando il corretto intervento di Theo Hernandez sul pallone ma pochi istanti prima Pavlovic colpisce alla gamba sinistra Marcus Thuram in area di rigore. Quello che Simone Inzaghi e tutti i tifosi contestano è il mancato intervento del Var che sarebbe dovuto intervenire in una situazione che vista alla moviola pare chiara.