Il gran gol di Chalanoglu in Inter-Napoli | video

Hakan Chalanoglu con questo tiro potentissimo ha segnato il gol del pareggio dell'Inter nella sfida scudetto contro il Napoli. Un "bolide" imprendibile per Meret. Il turco, non nuovo a questi colpi, è stato però anche protagonista in negativo dato che ha mandato sul palo nel secondo tempo il rigore del possibile vantaggio nerazzurro. Si tratta del suo primo errore dal dischetto dopo 17 centri consecutivi