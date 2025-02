Mapi León tocca le parti intime di un avversaria nel derby di Barcellona. Bufera in Spagna

Nuovo scandalo nel calcio femminile spagnolo: Mapi León, difensore del Barcellona, è finita al centro delle polemiche per un gesto shock durante il derby contro l’Espanyol. In un video diventato virale, si vede León toccare le parti intime di Daniela Caracas in attesa di un calcio d’angolo. L’episodio ha scatenato un’ondata di indignazione e potrebbe avere conseguenze disciplinari