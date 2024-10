Vinicius Jr, un altro brasiliano dopo 17 anni. Pallone d'Oro 2024, corsa a quattro. Occhio a Rodri

Pallone d'Oro 2024, non c'è un favoritissimo: ma Vinicius Jr è in pole per vincerlo. I pronostici e la possibile classifica finale

Questa sera a Parigi si assegna il Pallone d'Oro 2024, il premio istituito da France Football assegnato ogni anno al miglior calciatore del mondo. Finita l'era di Leo Messi che ne ha vinti otto e Cristiano Ronaldo che ne ha sollevati cinque, ormai impegnati in campionati meno competitivi, come quello degli Usa e dell'Arabia Saudita, si sprecano i pronostici sul vincitore ma soprattutto le scommesse su quale sarà la classifica finale, almeno per quanto riguarda il podio. In pole position c'è Vinicius Jr che gioca nel Real Madrid e che con il club allenato da Carlo Ancelotti ha vinto la Liga spagnola e la Champions League. Se davvero conquisterà il Pallone d'Oro, sarà il primo brasiliano a riuscirci negli ultimi 17 anni. Prima di lui toccò al milanista Kakà nel 2007, poi cominciò la saga di CR7 e Messi che venne interrotta solo da Luka Modric nel 2018.

Nella lista dei suoi principali avversari per conquistare il trofeo ci sono anche Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Ma i due campioni non sono mai stati veramente decisivi nelle sfide chiave del periodo preso in esame, mentre proverà a beffare Vinicius Jr lo spagnolo Rodri, che non solo è la mente dello strepitoso centrocampo del Manchester City di Guardiola, anche se ora è fermo e ha già finito la stagione a causa della rottura del crociato. Ma è stato anche tra i calciatori decisivi per la "Roja", ha condotto alla vittoria negli ultimi Europei la Spagna. Sul podio dovrebbe andare anche Jude Bellingham, diventato uno dei punti fermi del Real e vicecampione d'Europa con l'Inghilterra. La Serie A dovrebbe essere rappresentata da Lautaro Martinez. Pochissimi dubbi sul vincitore del Premio Kopa di migliore giovane, che sarà il 17enne gioiello del Barça Lamine Yamal.