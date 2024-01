Vlahovic show, ma il rinnovo con la Juventus è un rebus

Vlahovic trascina la Juventus: Sassuolo ko e meno due dall'Inter

Dusan Vlahovic sta trascinando la Juventus. La stagione dell'attaccante serbo è in grande crescendo e se i numeri parlano di 9 gol e 2 assist complessivi campionato, le ultime 4 partite sono state uno show: gol al Frosinone, tacco per Rabiot contro la Roma, rete di testa nella rimonta sulla Salernitana e ora doppietta che ha steso il Sassuolo.

E la Juve resta in scia all'Inter: meno due, con i nerazzurri che si fermano per la Supercoppa Italiana saltando il match contro l'Atalanta (la sfida verrà recuperata il 28 febbraio) e i bianconeri decisi a vincere le prossime due partite (a Lecce e in casa con l'Empoli) per arrivare al derby d'Italia - in programma a San Siro domenica 4 febbraio (20,45) - col vantaggio psicologico di essere davanti in classifica sui nerazzurri (pur ovviamente con una partita in più).

Vlahovic-Juventus, il nodo del contratto di Dusan

Intanto il popolo della Juventus si coccola Dusan Vlahovic: standing ovation dell'Allianz Stadium al momento della sostituzione con Arek Milik nel match vinto con il Sassuolo. Resta il rebus sul futuro: al suo arrivo nel 2022 l’attaccante ex Fiorentina ha firmato un contratto fino al 2026 con un ingaggio a salire, partendo da 7.5 milioni fino a un massimo di 12.5. E con la prossima stagione salirà attorno ai 20 milioni lordi. Non è un segreto che la dirigenza della Juve punti a prolungare l’accordo con l’attaccante serbo per una o due stagioni, fino al 2027 o 2028, diluendo il suo ingaggio su più esercizi. La volontà di Vlahovic è chiara: lui vuole restare alla Juventus. Bisognerà trovare una quadra: certo questo Dusan da qui a fine stagione potrebbe attirare su di sè l'attenzione dei club di Premier League, che da sempre seguono la sua crescita...

Vlahovic doppietta show contro il Sassuolo: "L'obiettivo? Finire tra le prime quattro"

Dusan Vlahovic grande protagonista con una doppietta nel 3-0 della Juventus al Sassuolo: "Non so dirti se è il nostro migliore momento o no - ha commentato l'attaccante bianconero a DAZN -, pensiamo una partita alla volta e diamo sempre il massimo. Restiamo compatti, è una bellissima sensazione che abbiamo dall'inizio della stagione. Spero di fare molti altri gol su punizione". Al fianco del centravanti serbo si alternano Chiesa e Yildiz: "Sono contento per il gol di Chiesa, se lo merita e gli servirà. Yildiz è giovane è molto forte".

"Il sorpasso all'Inter? Andiamo partita per partita, abbiamo detto a inizio stagione che il nostro obiettivo è finire tra le prime quattro. Siamo tranquilli, andiamo avanti con pazienza e poi vedremo dove arriveremo", sottolinea Vlahovic. Ma i tifosi della Juve ormai hanno un solo grande sogno: soffiare lo scudetto ai nerazzurri.