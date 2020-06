Zanardi, nuovo intervento al cervello: è sempre grave, ma stabile

Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il campione è ricoverato dal 19 giugno, in seguito al terribile incidente di Pienza durante la staffetta solidale. L'intervento è durato circa due ore e mezza nel reparto di Terapia intensiva dove resta sedato e intubato: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico. La comunicazione arriva dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; l’équipe che ha in cura l’atleta ha effettuato una Tac di controllo e dopo l'esame ha deciso di procedere a un secondo intervento di neurochirurgia. "L’intervento effettuato – dichiara il direttore sanitario dell’Aou Senese, Roberto Gusinu – rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore".