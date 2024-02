Zdenek Zeman operato al cuore, 4 bypass per l'allenatore del Pescara

Intervento riuscito per Zdenek Zeman, oggi alla clinica Pierangeli di Pescara. Al tecnico boemo sono stati impiantati 4 bypass coronarici e dovrà restare a riposo fino a fine stagione.

Zeman dovrà stare lontano dai campi per oltre 4 mesi. E la squadra abruzzesi potrebbe dunque cambiare tecnica in vista del finale di stagione: il presidente Sebastiani, secondo forzapescara.com, è in trattativa con Delio Rossi.

Il 64enne ha guidato il Foggia fino alla finale play-off di Serie C la scorsa estate, salvo poi perdere in finale col Lecco.