Ziyech Milan: ecco chi è il sostituto di Calhanoglu

Secondo Gianluca di Marzo il Milan avrebbe puntato Hakim Ziyech del Chelsea per sostituire il partente Calhanoglu

Il Milan ha deciso di non impelagarsi in lunghe trattative e mettere i giocatori in posizione di forza quando si parla di ingaggi. Il ds Paolo Maldini ha già salutato Gigio Donnarumma, in volo verso il Paris Saint Germain con uno stipendio a due cifre, e probabilmente oggi dirà addio anche ad Hakan Calhanoglu. Il turco in scadenza con il Milan non ha trovato l'accordo per il rinnovo e si trasferirà all'Inter, dove riceverà uno stipendio da 4.5 milioni di euro il primo anno che diventeranno poi 5 milioni a partire dal secondo.

Il più papabile per sostituire il trequartista diretto sull'altra sponda del Naviglio sembra essere il 28enne Hakim Ziyech del Chelsea. La conferma è arrivata da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. I rossoneri puntano sul fatto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e sugli ottimi rapporti con i Blues con la chiusura del trasferimento definitivo di Tomori a Milano.

Ziyech Milan: tutto quel che c'è da sapere sul sostituto di Calhanoglu

Ziyech è un trequartista mancino che all'occorrenza può anche spostarsi sulla destra. Dotato di grande tecnica trova con una certa facilità il dribbling per rientrare verso il centro del campo e tentare il tiro. Ziyech in questa stagione ha giocato 33 partite tra Premier League e Champions League condite da 4 reti e 3 l'assist.

"Adesso il Milan valuterà gli esuberi di altri grandi club: lo Ziyech del Chelsea, che oggi magari chiede i soldi e tra 20 giorni ti dà l'ok al prestito e che magari tra un mese e mezzo ti paga parte dell'ingaggio; - ha detto Di Marzio - il Rafinha del PSG... tutti questi giocatori che fanno fatica a giocare nei loro club e che possono arrivare non subito in condizioni più favorevoli. Non c'è un giocatore che il Milan ha inviduato: si valuterà senza fretta il trequartista giusto per Stefano Pioli".