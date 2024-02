Terremoto: scossa magnitudo 3.5 in provincia di Firenze

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv alle ore 12.49 a 5 km da Marradi, comune in provincia di Firenze. Il sisma è avvenuto a una profondità di 4,7 km.

Terremoto: Giani, nessun danno a Marradi ma persone fuori casa

"Nessuna segnalazione di danni al 112 da Marradi. Sono in contatto con il Sindaco Tommaso Triberti che mi ha confermato l’attuale non rilevazione di danni, segnalata presenza di cittadini fuori dalle case". Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su X, in merito alla scossa di terremoto a Marradi, in provincia di Firenze.