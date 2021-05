Vernaccia di San Gimignano, conclusa con successo l’Anteprima dei vini 2021

Bilancio più che positivo per l’Anteprima 2021 della Vernaccia di San Gimignano, conclusasi con uno sforzo organizzativo enorme, dovuta a tutte le numerose e stringenti normative governative anti-covid, rese necessarie per permettere ai settantadue giornalisti (cinquantotto italiani e quattordici internazionali) e circa altrettanti operatori nel fine settimana appena trascorso di degustare i sessantotto vini Vernaccia di San Gimignano delle trentaquattro aziende iscritte. Il ringraziamento va, nelle parole espresse dalla presidente del Consorzio Vernaccia di San Gimignano Irina Guicciardini Strozzi, “in primis l’Amministrazione Comunale di San Gimignano e quella della Regione Toscana, ma anche tutti i nostri ospiti che per garantire il massimo di sicurezza si sono sottoposti a tampone prima delle degustazioni. E’ stata un’Anteprima diversa in tutto, anche nella logistica, abbiamo fatto la scelta vincente di coinvolgere le strutture ricettive (alberghi e ristoranti) del centro di San Gimignano, che hanno risposto con entusiasmo permettendoci di accentrare degustazioni e ospitalità, in modo da evitare spostamenti con i pullman. E questa novità è piaciuta non solo ai nostri ospiti, ma anche ai produttori, tanto che speriamo di replicarla per le prossime edizioni di Anteprima anche se la pandemia sarà, come ci auguriamo, solo un ricordo. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare la nostra Anteprima, che abbiamo fortemente voluto, e del risultato raggiunto - continua Irina Strozzi - anche se con un numero inferiore di rappresentanti della stampa, in particolare di quella internazionale, a causa delle norme di contenimento della pandemia, ma alla fine abbiamo registrato il numero massimo di presenze che potevamo accogliere in sicurezza. Le degustazioni delle nuove annate di Vernaccia di San Gimignano proseguiranno per altri tre appuntamenti, il 30/31 maggio ancora per gli operatori di settore, mentre il 6/7 giugno e 13/14 giugno saranno aperte al pubblico. In entrambi i casi per partecipare sarà necessaria la prenotazione sul sito www.vernaccia.it

L’appuntamento annuale dell’Anteprima, che per la prima volta si è spostato dal tradizionale mese di febbraio a quello di maggio, ha visto protagoniste l’ultima vendemmia, la 2020 e la 2019 per la tipologia Riserva. I primi quattro mesi del 2021 hanno registrano un andamento degli imbottigliamenti più che positivo con un incremento superiore al 13% rispetto al 2020 e in linea con quello degli anni precedenti alla pandemia, dato ancora più significativo se si considera che i primi due mesi del 2020 sono precedenti all’inizio della pandemia. I dati mensili dell’imbottigliamento nel 2020 sono stati fortemente influenzati dal Covid 19 e dai lockdown imposti per il suo contenimento, alla fine si sono registrati 4.337.213 imbottigliamenti di Vernaccia di San Gimignano a fronte dei 4.672.253 del 2019, con un calo contenuto a circa il 6%. Nella vendemmia 2020 sono stati prodotti 36.188,72 ettolitri di Vernaccia di San Gimignano dai 730 ettari dichiarati, dato che registra un calo di produzione di circa il 10% rispetto al 2019, quando furono 39.381ettolitri. Nel 2020 il totale di ettolitri di Vernaccia di San Gimignano immessi sul mercato sono stati 32.911, con un calo rispetto al 2019 del 6,3%. Con questo dato la Vernaccia di san Gimignano rappresenta il 2% della produzione vitivinicola Toscana.

Innovativa anche la formula di assaggio, non più libera ed in piedi ma, per garantire il giusto distanziamento, in postazioni sedute poste a distanza di sicurezza l’una dall’altra (due metri), con servizio di sommelier, sia al Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada per la degustazione dei sessantanove vini in anteprima delle trentaquattro aziende (Agricoltori del Chianti Geografico, Alessandro Tofanari, Cantine Guidi, Cappellasantandrea, Casa alla Vacche, Casa Lucii, Cesani, Collemucioli, Collina dei Venti, Fattoria Abbazia di Monte Oliveto, Fattoria di Fugnano e Bombereto, Fattoria San Donato, Fattorie Melini, Fornacelle, Guicciardini Strozzi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Lebbio, Il Palagione, La Lastra, Montenidoli, Mormoraia, Palagetto, Panizzi, Podere le Volute, Poderi del paradiso, San Benedetto, San Quirico, Signano,Tenuta le Calcinaie, Tenuta Montagnani, Tenuta la Vigna, Teruzzi, Tollena, Vagnoni) che nella Sala Dante del Palazzo Comunale per la XVI edizione del ciclo ‘Il Vino Bianco e i suoi territori’. Al termine di questa prima parte dedicata alla stampa, l’anteprima cambia look e nome, diventa Degusta in Anteprima le nuove annate della Vernaccia di San Gimignano e si sposta nella Rocca di Montestaffoli all’interno di ‘Vernaccia di San Gimignano Wine Experience’. Per nove giorni (22/23/24 maggio, 30/31 maggio, 6/7 giugno, 13/14 giugno) nella sala verranno allestite dodici postazioni per ciascuno dei tre turni di degustazione, poste a distanza di sicurezza e con servizio di sommelier, dove si potranno assaggiare gli stessi sessantanove vini ancora non usciti sul mercato proposti ai giornalisti. Ciascuna delle tre sessioni di degustazione avrà la durata di un’ora e mezzo e si terranno alle ore 11,30, alle 15 e alle 17,30.

Di grande interesse è stata la degustazione dal titolo “Vernaccia in Commedia. Sei profili d’autore del vino simbolo di San Gimignano, sei speciali accompagnatori di spiazzanti affinità elettive: sei grandi coppie del Vino Bianco Europeo, per un nuovo umanesimo”, condotta da Antonio Boco e Paolo De Cristofaro, durante la quale sono state presentate sei coppie di vini, una Vernaccia di San Gimignano e un grande vino bianco di sei diverse denominazioni e provenienza - un Alto Adige Valle Isarco Veltliner, un Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, un Orvieto Classico Superiore, un Trebbiano d’Abruzzo, un Vin de Pays des Côtes Catalanes Blanc e un Palette Blanc – selezionati in base allo stile che il produttore ha impresso loro.