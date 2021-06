Ue contro Orban sui diritti Lgbtqi. Il leader ungherese: "Non ritiro la legge"

Ungheria: Orban, legge e' su famiglie, non omosessualità

"Non abbiamo quel tipo di legge, abbiamo una legge che difende i diritti dei bambini e dei genitori. Non si tratta di omosessualita'". Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al vertice Ue a Bruxelles. Ha accusato i leader europei che criticano la legge di "non averla letta" e ha confermato che "si tratta di una legge ungherese gia' entrata in vigore". Orban ha rivendicato poi di essere "un combattente per la liberta'" e di aver "combattuto per la liberta' durante il regime comunista". "Io difendo i diritti degli omosessuali ma questa legge non riguarda gli omosessuali, riguarda le famiglie. E' su come i genitori vogliono che venga trattata l'educazione sessuale dei propri figli", ha aggiunto.

UNGHERIA: LEADER EUROPEI APRONO DISCUSSIONE SU VALORI UE E TEMI LGBT

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha aperto il dibattito tra i capi di Stato e di governo dell'Ue "sui temi Lgbt e sui valori dell'Ue". Lo riferisce il portavoce Barend Leyts, via social. Il tema non era formalmente nell'agenda del summit, ma dovrebbe essere stato sollevato da qualche leader. Uno dei più critici nei confronti delle leggi approvate recentemente dal Parlamento ungherese è il liberale olandese Mark Rutte, da tempo uno dei più fieri avversari di Viktor Orban a livello Ue. Poco prima era stata dichiarata aperta la discussione sulle migrazioni, ma non è chiaro se si sia già conclusa.