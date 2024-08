Ue, economia europea in affanno: oltre 13 milioni di disoccupati

Eurozona, ricomincia a crescere la disoccupazione

I dati Eurostat parlano chiaro. A giugno la disoccupazione in Europa ha ricominciato a crescere, anche se in maniera lieve, 6,5%, un decimo sopra il mese passato. Un mese storico in cui il tasso era il più basso dal 1999. Sul podio dei paesi dell’unione monetaria per i numeri più alti di disoccupati c’è la Spagna (11,5%), seguita da Grecia ( 9,6%), Finlandia e Svezia, entrambe con l'8,3%. Al contrario i paesi con più occupati sono la Repubblica Ceca ( 2,7%), la Polonia (3%), e poi Malta e Slovenia, entrambe al 3,1%. A metà del 2024, secondo Eurostat, 13,25 milioni di persone sono risultate disoccupate nell’Europa in totale. Mentre nella zona euro 11,12 milioni.

Eurozona, più 52000 disoccupati in un mese

Nello specifico un trend di crescita mensile di 52.000 disoccupati nell’Ue e di 41.000 nella zona euro. Rispetto al giugno dell’anno passato la disoccupazione è cresciuta di 188.000 persone nell’UE e di 81.000 persone nella zona euro. La disoccupazione alta in Spagna è un dato per certi verso falsato, in quanto il tasso sta leggermente scendendo ma non migliora di più in quanto nel paese la popolazione attiva (persone maggiorenni e disposte a lavorare) cresce più intensamente e questo annulla in parte l’effetto della crescita occupazionale.

In leggera crescita anche la disoccupazione giovanile, quella relativa agli under 25. 14,1% il dato rilevato nel mese considerato dall’indagine. Praticamente un decimo in meno rispetto a maggio. In termini assoluti, il numero di giovani disoccupati nell'UE ha raggiunto 2,83 milioni di persone nel sesto mese dell'anno, di cui 2,27 milioni nella zona euro. La debolezza delle economie tedesche e francesi continua ad influenzare anche il mondo del lavoro dei 27 paesi europei.