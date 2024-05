"Vi racconto la Sacra corona unita, la mafia pugliese che cerca sponsor"

"The Wolf, cornuti a caccia di sacristi"

Non ci sono solo trulli e pasticciotti. Nella meravigliosa Puglia c'è anche la mafia. Brutale e spietata. In Puglia c'è la Sacra corona unita, un'associazione mafiosa emergente che si è incuneata nelle istituzioni - dimostrazione sono i recenti fatti che hanno colpito il Comune di Bari e la Regione Puglia - e usa metodi da vecchia mafia siciliana come le minacce a una giudice, alla quale è stata fatta recapitare una testa di capretto.

Racconta il fenomeno Fabiana Agnello, giornalista e scrittrice di Mesagne (Brindisi), autrice del libro "The wolf, cornuti a caccia di sacristi", testo autoprodotto (257 pagine, 17.68 euro) con prefazione di Massimo Giletti.

GUARDA QUI LA VIDEO-INTERVISTA

Abstract

The Wolf, prefazione di Massimo Giletti, è la storia di un pezzo della Sacra Corona Unita che affonda le sue radici negli anni Novanta e si ripropone nel 2020 più violenta e vorace che mai. In una Puglia sempre meno contadina e sempre più turistica, appellata la California dell’Italia.

In questo libro si parla di quel tipo di criminali che nella provincia della Lecce barocca fanno recapitare la testa di un capretto conficcata di un pugnale al giudice Francesca Mariano, minacciano di morte il Pubblico Ministero antimafia Carmen Ruggiero nella messapica Brindisi e infiltrano le aziende municipalizzate nella bizantina Bari tra una minaccia ed un ammiccamento.

I recenti fatti che vedono il Presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro in un contatto non meglio precisato con i Capriati, i Boss di Bari vecchia, sono aspetti che meritano un approfondimento a parte. The Wolf parla di un diritto di cronaca negato, di quella cronaca genuina che si prefigge di informare, mettere in luce la verità in maniera genuina e per cui sono stata minacciata.

Una verità reale, non manipolata e non strumentalizzata, in un momento in cui il dossieraggio, le fake news e il linguaggio dei social sembra voler piegare la verità alle necessità dei poteri di turno. Questo sarà, forse, uno degli ultimi libri che potrà contenere documenti provenienti da un fascicolo giudiziario: è in corso l’approvazione di una legge che probabilmente ne vieterà la pubblicazione.

Dove si deve fermare il diritto di cronaca? Fin dove va tutelata la privacy di coloro che sono accusati di gravi delitti? Sarà un vantaggio o uno svantaggio per le mafie? Si affronta, quindi, il tema della comunicazione criminale in chiave moderna, quella dei neomelodici coinvolti nelle operazioni antimafia come Tommy Parisi, Tony Colombo e Niko Pandetta.

LA COPERTINA DEL LIBRO