Il turismo in Sardegna riparte con Felixhotels, la nuova finestra sull'isola

Una finestra sulla Sardegna da scoprire in vacanza, con immagini, video e racconti di luoghi e tradizioni. Una lente sul centro-nord dell’isola e su sei destinazioni di vacanza tra mare e zone interne da Santa Teresa Gallura a Nuoro. felixhotels.it, il sito web del neonato Gruppo Felix Hotels, nato dalla condivisione di idee, progetti e obiettivi di due imprenditori sardi con una storia manageriale e familiare di successo, Agostino Cicalò e Paolo Manca, da oggi apre virtualmente le porte delle proprie strutture per la stagione turistica 2021, primo passo nel percorso di innovazione scelto dal Gruppo, che mette al centro i visitatori della Sardegna esaltando la bellezza ed unicità della destinazione, stimolando l’interazione e ricercando la soddisfazione e felicità dei propri futuri clienti.

Felix hotels Sei hotel in un unico sito presenti le sei strutture alberghiere del Gruppo: Hotel La Coluccia a Santa Teresa Gallura, Hotel Airone a Baja Sardinia, Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena, Hotel Felix Olbia (inaugurazione a giugno 2021), Hotel Residence Porto San Paolo e Grandi Magazzini a Nuoro.

Felix Restaurants Una sezione dedicata ai Felix Restaurants, l’altro pilastro del gruppo che nasce dall’esperienza del Ristorante Parco degli Ulivi di Arzachena che, mescolando tradizioni culinarie sarde e l’estro creativo degli chef, arriva sino al Ristorante La Coluccia Beach sulla spiaggia di Conca Verde (Santa Teresa Gallura), e si esalta nei due nuovi ristoranti di Olbia: il Felix Bistrot al piano terra e l’attesissimo Felix Rooftop a bordo piscina nella terrazza all’ultimo piano dell’hotel Felix Olbia che aprirà a giugno 2021.

Il portale L’obiettivo è accompagnare il visitatore alla scoperta dei luoghi serviti dai Felix Hotels in Sardegna, guidandolo nella scelta della meta perfetta per le vacanze o per i viaggi di lavoro, magari in smart working. Così il menù diventa multifunzione e, a seconda delle proprie esigenze, si naviga direttamente nei siti degli hotel, scegliendo in base alla categoria o al contesto oppure si esplora la destinazione, ci si ispira con percorsi emozionali e si soddisfa la curiosità leggendo il blog Felix News.

Felix News Racconti fatti per condividere idee ed esperienze su ciò che nel Centro-Nord orientale della Sardegna circonda il mondo dei Felix Hotels, sui luoghi, gli itinerari, il cibo, l’attività, il mare o il benessere. Tutti gli articoli, facilmente identificabili grazie al tipo di turismo che raccontano, dal quello attivo a quello culturale, sono contenuti originali, brevi reportage e interviste. Popoleranno il blog costantemente e sono curati e aggiornati dalla redazione di Felix e da autori esperti di turismo.

Lavora con noi Nel sito si trova anche la sezione “Lavora con noi” dedicata alla ricerca del lavoro, dove candidarsi per le numerose figure professionali richieste nelle sue sei strutture, nei quattro ristoranti e nelle due spa.

Il sito è stato realizzato completamente in Sardegna, con il coordinamento interno di Webconsulentzia (Olbia), in partnership con lo studio di comunicazione Inoke (Nuoro) scelto da Felix Hotels e con MyComp (Cagliari), società specializzata nella gestione dei sistemi di booking e digitalizzazione per hotel.