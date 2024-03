A Pasqua nuova avventura in Versilia per la PadelArtisti

Torna in campo la PadelArtisti, la formazione di appassionati della celebre disciplina agonistica composta per personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Nata da un’idea di Simone Barazzotto nel 2021 è stata la prima squadra di settore che ha aperto le porte alle celebrities. L’appuntamento per la reunion è al Marco Polo Sports Center di Viareggio nel giorni di Pasqua, dal 30 marzo al 1 aprile.

Tanti i volti famosi confermati, fra i quali Gilles Rocca, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Leonardo Metalli, Pippo Palmieri, Jonis Basir, Emiliano Ragno, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes, Stefano Meloccaro, Veronica Angeloni. Ma non si tratterà solo di gioco in campo, ma tutti i personaggi si articoleranno in eventi collaterali dislocati in tutta la città.

A cominciare da quelli organizzati fra le eleganti cornici dell’Hotel Residence Esplanade di Viareggio (uno dei più esclusivi) per passare dalla Locanda del Gusto di Pietrasanta, per concludersi poi ai Bagni Flora di Viareggio. Tante anche in questo caso le realtà che sostengono il nuovo asset della PadelArtisti: da Riccardo Corredi a Neb18.