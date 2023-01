a WASTE of time XTRO

Terzo appuntamento del Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, mercoledì 25e giovedì 26 gennaioa No’hma, con “a WASTE of time", spettacolo della compagnia olandese XTRO che porta a Milano la sua musica sostenibile e innovativa fatta con strumenti ricavati dai rifiuti.

L’idea che sta all’origine di “a WASTE of time” è quella di applicare la formula del riciclo creativo alla musica. Gli artisti della compagnia olandese raccolgono i materiali per le strade delle città che ospitano le loro esibizioni, li provano e poi li portano sul palco, che si riempie così di un arsenale di oggetti quotidiani come bottiglie, bicchieri, vasi, scarpe col tacco e noci di cocco risuonanti di sonorità uniche, di volta in volta sempre diverse. L'obiettivo di XTRO è dimostrare che gli oggetti destinati ad essere buttati via possono essere utilizzati per uno scopo diverso, aumentando consapevolezza sul problema dell'inquinamento. A introdurre il concerto e a raccontare la storia della nascita di questi oggetti-strumenti ci sarà l’attore Alessandro Colombo.

Sostenibilità, riciclo, lotta all’inquinamento: in “a WASTE of time” l’arte e la musica si legano a tematiche di attualità, per agire sulle coscienze della comunità. «No’hma crede nel potere che ha la musica di farsi veicolo di messaggi importanti come quelli legati alla salvaguardia ambientale», si dice convinta la Presidente e Direttrice Livia Pomodoro, titolare, non a caso, della Cattedra Unesco “Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion”. «Il problema dei rifiuti e del loro riciclo ci tocca da vicino, oggi come mai, in una società votata allo spreco e al consumo compulsivo come la nostra. Perché anche da ciò che gettiamo via e che sembra essere destinato alla distruzione può nascere bellezza, e il lavoro degli XTRO ne è la perfetta dimostrazione».

Il progetto comunitario positivo e propositivo a fondamento della stagione “Tutti insieme possiamo” non può prescindere dall’impegno ambientale, che da parte del teatro si traduce in un’attività di sensibilizzazione e divulgazione che vuole interessare quante più persone possibile. “a WASTE of time”, infatti, si inserisce nel filone di appuntamenti che No’hma ha scelto di dedicare a sostenibilità e ambiente, di cui fa parte anche “Antartide”, spettacolo di e con Chiara Montanari che racconta la bellezza del paesaggio polare e vuole trasmettere l’importanza delle spedizioni scientifiche.

LA COMPAGNIA - XTRO

Tutti i membri di XTRO sono professionisti provenienti dal mondo classico del Conservatorio, ma il trio in sé unisce l'interpretazione di pezzi della musica moderna con visuals, danza e teatro.

Vincitore del concorso Grote Kamermuziek Prijs (premio della giuria e del pubblico), il gruppo ha partecipato alle ultime edizioni di importanti festival olandesi e italiani di musica contemporanea, tra cui Festival Dag in De Branding, Gaudeamus Muziekweek, November Music, Theater on Tour e Mittelfest.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

a WASTE of time

XTRO

introduzione a cura di

Alessandro Colombo

foto

Rob Hogeslag

Luca d'Agostino

Federico Cardamone

ballerina

Giorgia Bortoluzzi

video

Agnese Carbone

soundtrack

Gabriele Segantini

produzione

XTRO