Abusi sessuali: il Vaticano scagiona il cardinale Dziwisz

Nessun altro approfondimento sulle accuse al cardinale

La Nunziatura in Polonia informa in una nota ufficiale che "la Santa Sede ha esaminato la documentazione consegnata dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, raccolta durante la sua vista in Polonia avvenuta nei giorni 17-26 giugno 2021, il cui scopo era la verifica di alcune questioni legate alle attività del card. Stanislaw Dziwisz durante il suo ministero in qualità di arcivescovo metropolitano di Cracovia (2005-2016). L'analisi della documentazione raccolta ha permesso di valutare queste attivita' del card. Dziwisz come corrette e pertanto la Santa Sede ha stabilito di non procedere oltre".