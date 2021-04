Ascolti tv, Canale 5 crolla in prima serata. Cosa succede allo share?

Canale5 crolla al 7% di share con il film in prima serata. E non ci sono nemmeno Fazio su Rai3 e Giletti su La7. Ovviamente manca la d’Urso, che da ieri non va più in onda con Live. Nel dettaglio: Un Amico da Salvare (con il 7% di share) viene superato persino da Rai3, che con il Borgo dei borghi arriva al 8,7% di share. Per il Biscione è un risultato drammatico: la prima serata non ha mai subito una battuta d’arresto di questo tipo. Un crollo di 7 punti, che fa riflettere.

Ma la Domenica di Canale5 vola. Per fortuna nel pomeriggio lo share arriva al 16% con il ritorno della d’Urso nella fascia tradizionale (che va dal pranzo al pomeriggio). Quasi due milioni e mezzo di spettatori a Pasqua, incollati alla tv, per seguire Domenica Live.

Adesso, però, Mediaset dovrebbe risolvere quello che appare come un vero e proprio buco nel giorno di Pasqua: quel 7% di share pesa come un macigno. E come andrà domenica prossima con l’arrivo di Avanti un altro con Bonolis e Laurenti? Per adesso, dopo la frase choc di qualche giorno fa, il super conduttore deve fare i conti con quello che dice la Rete. Un concorrente, nella puntata del 3 aprile, ha usato parole fortissime e impronunciabili scherzando con un concorrente. Quello che è accaduto sicuramente fa discutere. Una frase impronunciabile. Ne hanno parlato molti siti e gli attacchi sono stati durissimi nei confronti del conduttore di Canale5. E pensare che Presta, solo pochi giorni fa, aveva twittato contro la d’Urso invocando il trash. Dopo lo scivolone di Bonolis, suo assistito, Presta ha scelto la strada del silenzio.