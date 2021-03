Ascolti tv, share stellare: record stagionale per Pomeriggio5

Share impazzito: Barbara d'Urso trionfa con Pomeriggio5 e batte La vita in diretta. Una puntata difficilissima, che però porta un vero record stagionale a Canale5, prima di Sanremo (la prima puntata in onda ieri sera su Rai1).

I dati parlano chiaro: il talk del pomeriggio di Canale 5 - ormai una colonna portante del palinsesto - nella prima parte raggiunge il 18,06% di share e nella seconda parte il 19,37% di share, picchi superiori al 20% che sfiorano i 3 milioni di spettatori. La vita in diretta su Sanremo si ferma al 16,37% di share.

Un vero colpo della d'Urso, che dedica la sua puntata all'attualità e poi ad un'ampia pagina sul Grande Fratello. La Vita in diretta non riesce a sorpassare il Biscione, Barbarella in corsia di sorpasso. Stamattina a Cologno Monzese si festeggia: quella di ieri era sicuramente una puntata molto difficile. Ma anche Sanremo, targato Rai1, ha avuto una battuta d'arresto alla prima puntata con il 46% di share rispetto alla scorsa edizione.