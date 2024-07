Assicurazioni, Wide Group cresce ancora e si prende Aic Broker

Assicurazioni, continua il piano di crescita di Wide Group: acquisito Aic Broker

Wide Group, primario aggregatore di broker assicurativi in Italia, annuncia l’ingresso di A.I.C. Broker, realtà nata nel 2009 e cresciuta esponenzialmente dal 2019 a oggi, con il rafforzamento del suo organico grazie all’implementazione di nuove esperienze e professionalità. Il progetto di sviluppo porta A.I.C. in soli cinque anni a moltiplicare la raccolta premi che passa da € 8 milioni ai circa € 40 milioni previsti per il 2024.

Questa operazione, che segue a poca distanza quella di Anglo Lombarda e Assco, oltre alle precedenti su Milano di Mida e Assileo Broker, amplia la presenza di Wide Group nel territorio abruzzese, già presente a Pescara, con una nuova sede operativa a Roseto degli Abruzzi (Teramo) nella quale sarà operativo un team di oltre 15 persone.

L'unione tra A.I.C. e il Gruppo è frutto di una convergenza di visioni strategiche, che uniscono l'esperienza consolidata nel settore assicurativo all'innovazione tecnologica. Questa sinergia è la naturale evoluzione di due storie aziendali che da sempre parlano a loro stesse e al mercato di aggregazione, condivisione di competenze, eccellenza e innovazione.

Con questa nuova operazione le forti competenze di A.I.C. in ambito cauzioni, costruzioni ed enti pubblici entrano a fattor comune in tutta Wide Group, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership come principale aggregatore indipendente del mercato italiano.

Gianpaolo Torrieri, Leonardo Scarponi e Luigi Flaviani vengono inoltre accolti nel Gruppo quali nuovi senior partner; Alessandro D’Ilario, tra i fondatori di A.I.C., resta parte integrante del nuovo Team.

Gianluca Melani, Co-founder & Managing Director di Wide Group, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di aver completato anche l’accordo con A.I.C. Broker. La forte complementarietà delle due aziende ci permetterà di perseguire importanti sinergie commerciali e operative e di aumentare ulteriormente la nostra crescita. Stiamo portando avanti un ambizioso programma di crescita che ha l'obiettivo di posizionarsi come leader di mercato e, per riuscirci, abbiamo bisogno del talento e del know-how di tutte le eccellenze che incontriamo. Per questo motivo l'ingresso di Gianpaolo, Luigi e Leonardo tra i senior partner di Wide ci infonde ulteriore fiducia nel futuro confermando la bontà del nostro percorso".

Gianpaolo Torrieri, CEO di A.I.C. Broker: “Sono orgoglioso che il team di A.I.C. Broker si unisca a Wide Group. Si tratta di un riconoscimento reciproco sulla solidità dei percorsi intrapresi, ma soprattutto di una scelta che mette ancora al centro i clienti che, dall’unione di esperienza e innovazione tecnologica, beneficeranno di un ulteriore miglioramento e fruibilità dei servizi. La nostra ambizione resta offrire le più qualificate soluzioni nell’intermediazione assicurativa e nell’analisi dei rischi”.