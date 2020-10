Arriva “Barocco & Neobarocco - lo spirito del nostro tempo”

“Barocco & Neobarocco - lo spirito del nostro tempo” è l’edizione zero di un “design festival di impresa, nel contesto delle scenografie barocche settecentesca del Val di Noto. Il festival offre l’occasione di un confronto sulle interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca.





Maestrie, saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa a tema, insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione attiva di protagonisti della cultura progettuale e con il contributo di aziende affermate a livello internazionale.



Oltre ad un programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai lavori, il festival “Barocco & Neobarocco - lo spirito del nostro tempo” mette in scena installazioni artistiche site-specific ed espone gli esiti del lavoro di ricerca di Accademie e Università, dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento meraviglioso e sorprendente degli spazi della città.

Ideatore e Direttore Artistico è Roberto Semprini. Nato a Rimini nel 1959, Roberto Semprini studia Architettura a Firenze. Nel 1987 aderisce al movimento Bolidista, che esprime il design in chiave simbolica. Nel 1989 progetta il divano "Tatlin" di Edra, che risulta tra i prodotti vincitori del prestigioso TEN a Dusseldorf. Nel 1994 con il tavolino "Manta" per Fiam è tra i vincitori del premio Young & Design. I suoi prodotti fanno parte della collezione permanente del Montreal Museum of Decorative Arts in Canada e del New Museum of Design di Londra. Nel 2000 si trasferisce a Rimini dove inaugura lo spazio "RM 12 art & design", Galleria d'arte e Studio di Design e Architettura di Interni. Dal 2006 lo studio realizza scenografie di grande impatto, inerenti la ricerca di nuovi spazi domestici e pubblici, all'interno della parte culturale di eventi fieristici come il Fuori Salone di Milano, Abitare il Tempo a Verona, Sun e SIA di Rimini.



Curatore è Valentina Fisichella. Nata a Vittoria nel 1977 è architetto e in Progettazione Architettonica dal 2009, ha conseguito il Master in Restauro dell’Architettura Moderna del Politecnico di Milano nel 2006 e la specializzazione di Progettista di allestimenti fieristici ed eventi presso Fondazione Fiera Milano nel 2005. Docente a contratto di Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 2 presso il Politecnico di Milano per l’A.A. 2011/12, ha collaborato a partire dal 2005 al Laboratorio di Progettazione Integrata (Lab.Pro.) del DiAP per attività scientifiche e di ricerca, con incarichi di supporto alla didattica. Svolge attivamente la professione dal 2005, occupandosi di lavori pubblici, consulenze specialistiche e committenze private.

