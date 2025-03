Bazoli (Pd): "Utile il confronto governo-Anm, meglio tardi che mai. Modificare in modo significativo la riforma"

"Si tratta di una riforma che altera profondamente gli equilibri tra i poteri dello stato"



"Penso sia utile il confronto tra governo a giudici sulla riforma della magistratura. Certamente tardivo, se si pensa che la riforma ha già avuto una prima lettura alla Camera, ma meglio tardi che mai". Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia al Senato, avvocato ed esperto di giustizia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'intervista a Cesare Parodi, presidente dell'Anm (ad Affaritaliani.it), nel giorno dell'incontro tra Anm e governo sulla riforma costituzionale. Parodi ha affermato di andare da Meloni e Nordio "senza pregiudizi ma che la riforma non funziona".

"Mi auguro che da questo confronto il governo esca con la disponibilità a modificare in modo significativo la riforma, e ad aprire finalmente un confronto anche con le opposizioni, abbandonando la pretesa irricevibile e irrispettosa di accelerarne l'approvazione. Si tratta di una riforma che altera profondamente gli equilibri tra i poteri dello stato e che, come tutte le riforme costituzionali più rilevanti, dovrebbe essere figlia di un vero e serio confronto tra maggioranza e opposizione", conclude Bazoli.



