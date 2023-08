Beppe Convertini in Liguria e Toscana

Il programma condotto da Beppe Convertini, domenica 27 Agosto si concentrerà sulle meraviglie della Liguria e della Toscana. In questa quarta puntata saranno mostrate le bellezze, le mille potenzialità e gli infiniti volti di queste due regioni.

Spazio anche alle scoperte, alle ricerche scientifiche e alle professioni legate al mondo marino. Con Beppe Convertini e il team di Azzurro si imparerà a rispettare di più il mare e a promuovere nel concreto quella cultura della sostenibilità ambientale di cui tutti, oggi più che mai, siamo chiamati ad essere convinti ambasciatori. Ospite della puntata, la cantante Karima.

“Navigheremo dalla città di La Spezia fino alla Versilia – racconta il noto conduttore - per scoprire tradizioni, usi e costumi di due regioni che porto nel cuore. Scopriremo la storia di questi due territori fortemente legati al proprio mare. Sarà un viaggio tra passato, presente e futuro perché conosceremo le antiche maestranze legate al mondo marino, ma andremo a conoscere anche i progetti per l'implementazione della blue economy. Insomma, sarà davvero una navigazione da non perdere”.