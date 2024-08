Bergamo: viola divieto avvicinamento alla ex, arrestato un 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Bergamo per aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della sua ex compagna. I Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno colto in flagrante l'uomo, che era soggetto a misure cautelari dal mese di maggio a causa di maltrattamenti e atti persecutori. L'uomo era dotato di un braccialetto elettronico che monitorava il suo rispetto delle disposizioni del giudice, ma ha ignorato il divieto e si è avvicinato a meno di 500 metri dalla donna.

Pedinamento e minacce: L'arresto dopo un inseguimento

Il 25 agosto, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre pedinava la vittima, che stava transitando a bordo della propria auto nel Comune di Verdellino. Il 43enne ha tentato di salire sul veicolo della donna, minacciandola nel tentativo di costringerla a fermarsi. Immediatamente arrestato, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bergamo e attende ora l'udienza di convalida.