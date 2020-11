Mario Benotti - Le elezioni americane, Kennedy e Biden: due presidenti cattoli

Le elezioni americane al centro del dibattito di oggi. Mentre è ancora poco chiaro se Trump proseguirà con una battaglia legale, Mario Benotti espone un quadro della situazione.



Il giornalista ricorda la figura di Kennedy, primo Presidente cattolico e la sua visione sulla democrazia, non esente da problemi, ma unico modo per la realizzazione dell’Uomo. Il prossimo G20 sarà affidato all’Italia e sarà il momento per capire i nuovi indirizzi della presidenza di Biden, anche lui cattolico.



Le elezioni americane hanno impatto su di noi e sul multilateralismo. In contrapposizione ai vari sovranismi che sono sorti in questi anni.