Giuseppe Veneziano, smitizzatore e provocatore della scena new pop italiana

Quando parliamo dell’ironico e irriverente artista siciliano Giuseppe Veneziano, protagonista della scena new pop italiana, ci immergiamo in un mondo di molteplici identità dove il concetto di provocazione fa da primattore e l’arte, tra figure e assonanze, recupera una dimensione narrativa strabiliante. Veneziano scavalca i limiti posti dall’etica facendoci viaggiare nel tempo pur mantenendo vivo e costante il suo interesse ai temi politici, sociali e religiosi della società attuale.

È “smitizzatore” nella capacità di creare quell’indissolubile legame tra il suo lavoro e lo spettatore che ne viene attratto. I suoi sono spettatori storditi, ora indignati ora ridenti, che guardano una Wonder Woman in sovrappeso dopo il matrimonio con l’uomo ragno, un Berlusconi santificato da un’aureola ricca di posizioni del kamasutra, e nutrono un inevitabile sentimento di possesso dell’opera, che li induce senza alternativa a stupirsi, a riflettere. Congiunge in un tango di reciproca armonia i personaggi della vita reale con i supereroi dei fumetti, smitizzandoli al fine di coglierne il lato ironico. Si muove in quella che lui definisce “terza dimensione”, che non è realtà e non è finzione: è la finzione della realtà.





È notoriamente “provocatore”. Con la “Madonna del terzo reich”, nella mostra di Pietrasanta, ha destato scandalo, scalpore ed è così stato vilipeso e criticato. Una Madonna che tiene in braccio un piccolo Hitler non è di certo quello che ai più puritani viene naturale definire “opera d’arte”. Vittorio Sgarbi gli tende una mano ed interpreta l’opera come ‘la Madonna del perdono’. È un quadro che unisce sacro e profano, in cui il tema religioso e la figura di Hitler si abbracciano, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze, perché parliamo di un artista che, prima che coi pennelli, dipinge con sincerità e schiettezza, con una limpidezza disarmante.

È “iconoclasta” Più che dal desiderio iconoclasta che accomuna e da cui sono attratti tanti artisti, Veneziano è uno dei maggiori precursori della nuova Pop art italiana, è leader della corrente Italian New Brow, il movimento creato da Ivan Quaroni. È inventore di una poetica che tratta la cronaca come storia e la storia come cronaca. Il suo sguardo si poggia su figure a noi familiari, che ci ripropone mescolando linguaggi diversi al fine di generare nuove e originali forme espressive.





E così la Madonna col Bambino e San Giovannino diventa la Madonna con Dolce e Gabbana da piccoli.

È “innovatore”. Basti pensare alla “Ragazza con l’orecchino di perla” di Jan Vermeer che con l’artista siciliano diventa la ragazza-tipo dell’età odierna intenta a farsi un auto-scatto davanti allo specchio, espressione forte del modo di vivere attuale, permeato dall’assenza di dialogo, dall’inclinazione a mettersi in mostra, dall’apparenza, più importante della sostanza. E ancora il San Girolamo che l’artista anni fa ha dipinto ispirandosi all’opera di Caravaggio: parliamo di un teologo e monaco cristiano che visse circa 350 anni dopo Cristo, che tradusse in latino parte dell’antico testamento greco e l’intera scrittura ebraica, e che Veneziano invece raffigura con le mani al PC, il dispositivo-protagonista dell’attuale consueto smart-working. Si è chiesto come di questi tempi un santo potrebbe tradurre scritture antiche e si è risposto molto semplicemente “usando Internet”. È così venuta fuori un’opera antica, rivisitata in chiave moderna e attraversata dalla comunicazione sociale attuale, che esprime con irruenza e semplicità il modo di interagire subentrato con la rivoluzione digitale e che mai come adesso ci viene imposto dalla guerra mondiale contro la pandemia.

