Jasmine Carrisi brinda al successo in tv: una ragazza modello. Ecco perché...

"Bambolina mia, sono un papà fortunato”: una frase fa emozionare tutti. Al Bano si lascia andare a The voice senior lasciando tutti senza fiato quando parla di sua figlia Jasmine (nata dalla sua storia d'amore ormai ventennale con Loredana Lecciso).

Dopo The voice, che ha visto Erminio Sinni del Team Bertè sul podio, Jasmine si "laurea nel mondo della tv" con la sua prima volta accanto a papà Al Bano in un programma così importante su Rai1. Canta con suo padre, dà consigli ai concorrenti senza mai invadere il terreno degli altri coach e sa stare al gioco. Jasmine parla bene in tv con quella spigliatezza che fa di lei un grande personaggio. Non si monta la testa, come si dice in gergo e riesce a far "sciogliere" il Leone di Celino con una dolcezza unica. Al Bano, in diretta, le accarezza le guance con tutta quella tenerezza di un padre modello.

“Siamo due generazioni diverse, ma andiamo d’accordo”, dice Jasmine. “Ogni tanto gli chiedo cosa significa un termine straniero, nuovo. E lei me lo spiega”, rimarca Al Bano. E anche la Clerici chiude il cerchio quando dice: “Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale”.

Per Al Bano “The voice senior” è un altro momento da incorniciare. “Sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare, sono un papà fortunato”, racconta in un video-clip dedicato a Jasmine. Che sottolinea: Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare, più che una figlia, qui mi sono sentita una nipotina”, dice il cantante.